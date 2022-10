Alexis Pinturault, lucide, après son raté lors de la première étape de la Coupe du monde de ski alpin

"On est pas du tout là où j'ai envie d'être. Il reste encore beaucoup de travail", a expliqué Alexis Pinturault, ce dimanche à l'issue du géant de Sölden en Autriche, lors de la première étape de la Coupe du monde de ski alpin. Le Savoyard a terminé à la 20e place, largement dépassé par le Suisse Marco Odermatt, vainqueur de l'épreuve.

Le skieur de Courchevel, lucide après sa contre-performance, trouve tout de même "du positif" à quelques mois des Mondiaux de ski, qui auront lieu à Courchevel et Méribel en février 2023. "Notamment dans l'approche et la manière dont je me sens. Il faut que l'on se serve de Sölden, parce que c'est en amont, pour raccrocher le wagon", dit encore Alexis Pinturault.

Parmi les autres Français engagés sur ce Géant en Autriche, Thibaut Favrot termine 10e, juste devant Victor Muffat-Jeandet, 11e. "J'ai vraiment apprécié cette journée", a déclaré ce dernier, de retour sur les pistes après une longue absence suite à une blessure. "C'est quand tu retrouves les choses que l'on t'a enlevée que tu te rends compte à quel point tu les aimais", termine-t-il.

Reprise de la Coupe du monde pour les hommes le 13 novembre, toujours en Autriche mais cette fois à Lech pour un parallèle. À cause de conditions météorologiques défavorables, il a été décidé d'annuler les deux descentes prévues le week-end du 29 et 30 octobre à Zermatt à cause d'un manque de neige. Les femmes, dont les deux descentes sont prévues début novembre, sont, elles, dans l'attente.