Le rêve d'Alexis Pinturault : s'imposer aux mondiaux de ski en 2023 à Courchevel

En mars dernier, Alexis Pinturault a gagné le gros globe de cristal de la Coupe du monde de ski alpin. Une récompense qui l'a fait entrer dans l'histoire.

Au micro de Bixente Lizarazu dans l'émission "Planète Liza", le Savoyard confie qu'il pense désormais aux Jeux olympiques 2022 de Pékin. Il pourrait y décrocher une médaille d'or. Le champion a aussi une autre compétition en tête : la Coupe du monde de ski alpin 2023... À Courchevel, en France ! Alexis Pinturault et ses parents en sont précisément originaires.

Le sportif ne compte pas s'arrêter à son titre de champion du monde. Il prépare les Jeux Olympiques de 2022 à Pékin. L'athlète explique qu'il a l'intention de "donner le maximum" et de "ne pas se poser de questions" lorsqu'il sera la piste de départ, peu importe le résultat.

La médaille d'or olympique est la seule manquante à son palmarès. L'enjeu est tout de même bien présent.

S'il y a bien une autre compétition où Alexis Pinturault souhaite être de la partie, c'est le prochain Championnat du monde de ski alpin. Et pour cause, l'événement aura lieu en France, à Courchevel : le village natal d'Alexis Pinturault.

Si participer aux Championnats du monde dans son propre pays constitue déjà une expérience fantastique, concourir dans son village natal est encore un autre niveau d'expérience de vie. "C'est encore autre chose" explique le skieur. Il parle d'une "chance inouïe".

C'est toujours quelque chose où on est extrêmement fiers, de pouvoir courir à la maison sur des Championnats du monde. Mais de pouvoir le faire dans son village, là où on a grandi et là d'où je viens, ça, c'est encore autre chose.