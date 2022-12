Alexis Pinturault veut "pousser ses limites le plus possible" à la Coupe du monde de ski, à Val d'Isère

C'est toujours un moment à part dans la saison de Coupe du monde ski alpin. Les meilleurs skieurs de la planète se retrouvent à Val d'Isère ce week-end à l'occasion de la 67e édition du Critérium de la première neige. Deux épreuves de Coupe du monde au programme : le géant ce samedi puis le slalom dimanche, avec bien sûr côté français nos stars de la discipline, comme Victor Muffat-Jeandet ou encore Clément Noël, presque comme à la maison puisqu'ils sont licenciés au club des sports de Val d'Isère.

Alexis Pinturault, le skieur de Courchevel, sera lui au départ des deux épreuves. Ce critérium, il le connaît bien , puisque c'est ici à Val d'Isère qu'il a remporté l'une de ses premières et peut-être de ses plus belles victoires en slalom lors d'une épreuve de Coupe du monde, il y a dix ans tout pile. "C'est des super souvenirs pour moi", explique Alexis Pinturault. "Val d'Isère, c'était ma première victoire en France et ça avait une saveur extrêmement particulière, c'était un peu comme un enfant qui ouvre ses cadeaux à Noël, avec une grosse dose d'adrénaline et en plus devant le public français, qui nous rend énormément d'émotions. Et ça, c'est toujours important dans notre sport."

La face de Bellevarde, une des pistes les plus difficiles du circuit

Pour ce qui est de ses ambitions du week-end, le Savoyard préfère rester mesuré après une saison très compliquée l’an dernier et une vingtième place décevante sur le géant de Sölden fin octobre. "J'ai envie de m'amuser et de pousser mes limites le plus possible", poursuit le skieur de Courchevel. "Cette face de Bellevarde, c'est une piste qui est difficile, où il faut mettre le plaisir un peu de côté. C'est un vrai combat du début jusqu'à la fin, donc il faut l'avoir à l'esprit. Il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit de combattant."

À l'occasion de ce Critérium de la première neige, France Bleu Pays de Savoie vous fait vivre l'événement sur l'antenne, avec des reportages et des points de direct de Val d'Isère samedi et dimanche matin.

Le programme de cette étape de Coupe du monde