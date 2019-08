Annecy : Martin Fourcade réunit 15 000 spectateurs autour des meilleurs biathlètes mondiaux

Annecy, France

Annecy avait des airs de coupe du monde ce samedi, avec un public massif et bruyant sur les bords du lac. Le quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade a rassemblé 15.000 spectateurs. La première édition du Martin Fourcade Nordic Festival, qui se poursuit ce dimanche, réunit la crème du ski nordique mondial.

C'était la première édition et quelques uns des meilleurs mondiaux, chez les hommes comme chez les femmes ont répondu à l'invitation. Martin Fourcade s'est imposé sur l'épreuve du mass-start de biathlon.

Martin Fourcade s'est imposé dans l'épreuve du mass-start de biathlon - © KMSP

Chez les femmes la Française Justine Braisaz a pris la troisième place et à l'image des autres athlètes, elle était conquise par cette journée : " Je suis vraiment impressionnée et j'espère que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est fantastique de pouvoir créer ça en France. Je pense que le ski nordique et le biathlon prennent de plus en plus de place dans le cœur des gens" .

Je suis vraiment impressionnée et j'espère que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps -Justine Braisaz, biathlète

à lire aussi Martin Fourcade fait son festival à Annecy

Le biathlon français aura une nouvelle occasion de se retrouver devant son public, cet hiver avec l'étape de coupe du monde au Grand Bornand. Le Martin Fourcade Nordic Festival se poursuit ce dimanche avec des épreuves pour les enfants et le grand public.