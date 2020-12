Annulée en 2020, la Pierra Menta la course de ski alpinisme en Savoie renaît en 2021

Annulée en 2020, la Pierra Menta, la course mythique de ski alpinisme en Savoie, dans le Beaufortain, lance ses inscriptions. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire.

La Pierra Menta ne se déroule que tous les deux ans, et en 2020, forcément la course a été annulée pour raisons sanitaires. Les prochaines dates annoncées sont du 10 au 13 mars 2021, c'est à dire dans 100 jours.

Si vous hésitez, c'est quand même quatre jours de course dans la neige, avec 10.000 mètres de dénivellation positive et négative.

Décision définitive le 15 janvier

"On se lance. On y va et on est tous très motivés" résume le président de l'association qui organise la course, Sébastien Blanc. "On n'est pas pour autant soulagés car on ne sait pas ce que l'avenir sanitaire nous réserve."

Un point sur la situation sanitaire sera effectué le 15 janvier. "Si les fêtes se sont bien passées et si l'épidémie est maîtrisée, on aura le plaisir d'organiser cette course."