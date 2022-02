Après l'échec des JO, Perrine Laffont trouverait "dommage d'arrêter à 23 ans"

Le dimanche 6 février, Perrine Laffont échouait à grimper sur le podium des Jeux olympiques de Pékin. Quatrième à l'issue de son troisième run, la star mondiale du ski de bosse a dû se contenter de la médaille en chocolat. Une déception pour l'Ariégeoise, tenante du titre.

Deux semaines après cet échec, la jeune femme de 23 ans est de retour à la maison ce samedi 19 février pour le Perrine Laffont Winter Camp. Sans médaille autour du cou, elle viendra transmettre sa passion du ski de bosse aux Monts d'Olmes, sa station de cœur, celle où elle a débuté son sport, celle qui l'a vue grandir.

Transmettre la passion du ski freestyle, mais pas que

Ce samedi, deux pistes de bosses seront mises en place, une pour les débutants, l'autre pour les confirmés. "Il y aura un air bag, c'est un gros coussin d'air où les enfants peuvent sauter sans se faire mal, explique Perrine Laffont. Il y aura un trampoline et puis il y aura aussi une initiation de ski de bosse avec moi. Je vais initier les enfants, leur donner des petits conseils".

La championne du monde compte aussi transmettre ses valeurs lors de cet événement : "EDF organise un stand pour sensibiliser au handisport. Vous allez pouvoir tester, avec un masque qui brouille la vue, ce que voient les personnes malvoyantes." L'enfant du pays s'est aussi allié avec Ariège Nature pour sensibiliser à l'écologie, "sur la protection de la nature et sur la protection des oiseaux".

Pause à la maison avant la reprise de la saison

Perrine Laffont va aussi profiter de son passage aux Monts d'Olmes pour se ressourcer en famille. Avant de repartir chez elle dans les Alpes pour reprendre l'entraînement. La prochaine étape de la Coupe du Monde aura lieu le 12 mars à Chiesa in Valmalenco en Italie. L'Ariégeoise se sent elle prête à repartir ? "Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas fini comme on l'aurait souhaité aux Jeux que la saison s'arrête là, affirme Perrine Laffont. Il y a encore trois belles étapes à aller chercher. Je suis en forme, j'ai plein de motivation et j'ai à cœur de m'éclater sur ces dernières étapes."

A-t-elle eu envie de raccrocher les skis après sa quatrième place ? "La vie continue et même si c'est dur et que ça le reste encore pendant cette période des Jeux, il faut avancer, se fixer de nouveaux objectifs puis passer à autre chose. La vie ne s'arrête pas avec cette quatrième place. Ce serait dommage d'arrêter à 23 ans."