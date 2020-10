Après le confinement, le skieur free-style Ben Buratti se filme en liberté à La Clusaz

En lieu et place du High Five Festival annulé au début du mois pour cause de Covid, le cinéma Pathé d'Annecy projette quatre films dans deux salles ce mardi à partir de 20 heures.

Parmi eux, le film "Salute" du skieur le plus titré des X Games, le suédois Henrik Harlaut tourné en partie à Chamonix et celui du membre de l'équipe de France de freestyle, Ben Buratti de La Clusaz.

"Finally" est un film puissant de 12 minutes sur son déconfinement skis aux pieds, empli de sauts et de contemplation méditative.

Une équipe de tournage réduite - Facebook de Ben Buratti

Le 11 mai dernier, après deux mois de confinement, Ben Buratti retrouve son terrain de jeu favori, le domaine de Balme, à la Clusaz.

"Après deux mois je voulais savoir de quoi j'étais capable. La Clusaz était complètement morte. Je n'avais jamais vu ça".

Le petit prince des Aravis nous en met plein la vue.

En apesanteur - Capture Youtube

Ben "comble son vide" . "L'objectif était de retrouver mes sensations. Et la règle sanitaire impliquait qu'on ne soit pas plus de dix personnes sur le tournage. J'étais le seul athlète à skier. C'était difficile à vivre car d'habitude je skie avec mes amis qui m'encouragent à faire des sauts. Fallait que je me motive tout seul !"

Et la conclusion est un appel au partage : "Je me suis rendu compte que skier seul n'est vraiment pas joyeux."

Cela dit, le jeune homme ne cache pas son profond bonheur, "la joie de remettre les skis, une sensation de liberté. C'était exceptionnel."

Ben Buratti, comme les autres skieurs-réalisateurs, sera présent ce mardi soir au Pathé d'Annecy à partir de 20 h pour cette soirée de projections, discussions et dédicaces.

Ben Buratti : "Voyage intérieur" - @germ_photography

Autre moment fort : "Salute" d'Henrik Harlaut