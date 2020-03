Après le week-end de Kvitfell en Norvège, Alexis Pinturault encore en course pour le gros globe de cristal

Tout se jouera donc à Kranjska Gora en Slovénie (sauf annulation à cause de l'épidémie de coronavirus). Après le week-end à Kvitfell (Norvège), Alexis Pinturault est encore en jeu pour la victoire finale de la coupe du monde, malgré un terrain favorable à son rival Alexander Kilde.

à lire aussi Ski alpin : Alexis Pinturault au départ samedi de la descente de Kvitfjell en Norvège

Week-end mouvementé puisque les finales à Cortina en Italie ont été annulées par la Fédération de Ski Italienne à cause de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Inédit aussi avec la première participation depuis 2013 du skieur de Courchevel à une épreuve de descente. Sans surprise, Alexis Pinturault termine 37e. Il ne marque donc pas de point.

Super-G annulé

Son adversaire pour le gros globe de cristal, le Norvégien Alexander Kilde termine 2e de la descente. Il prend donc la tête au classement général et relègue Pinturault a 54 longueurs. Sauf que le Super-G prévu dimanche 8 mars a été annulé à cause d'une mauvaise météo.

Le dénouement de la saison se jouera donc en Slovénie les 14 et 15 mars sur un terrain plus technique et plus favorable à Alexis Pinturault. Le géant et le slalom lui permettront peut-être de reprendre des points, voire même de passer devant Kilde au général. Sauf que c'est bien le Norvégien qui a l'avantage.

Si Alexis Pinturault veut devenir le premier Français, depuis Luc Alphand en 1997, à remporter le gros globe de cristal, il va devoir sortir une très grosse performance à Kranjska Gora en Slovénie.