Après sa victoire en Coupe du Monde, la fondeuse vosgienne Delphine Claudel va tenter de confirmer à domicile

Il y a trois semaines, Delphine Claudel changeait de statut en remportant à 26 ans une étape de Coupe du monde de ski de fond en Italie, la première pour une fondeuse tricolore. Depuis, la Bressaude a remporté les championnats de France longue distance et fait son retour au pays ce week-end, pour confirmer sa forme spectaculaire de ce début d'année 2023.

Retour en France

Une étape tricolore en Coupe du monde, c'est du jamais vu depuis La Clusaz en 2016, et à l'époque elle y était déjà. Alors forcément, disputer une épreuve d'un si haut niveau sur les pistes de Premanon, dans le Jura, ça sera un véritable plaisir pour Delphine Claudel. "Ça va être top et puis hâte de pouvoir partager ça avec tout le monde", confie-t-elle, espérant un petit contingent de supporters vosgiens dans les gradins.

Mais son nouveau statut a-t-il changé quelque chose ou va-t-il le faire ? Non, si l'on en croit la Vosgienne, très terre-à-terre. "Je n'y pense pas vraiment parce que je fais mon ski pour moi. Je serai peut-être un peu plus regardée, mais ça ne me change pas grand chose, j'espère profiter de ma course." Les fans pourront donc en profiter dès ce vendredi à midi avec le 10km skate, puis dimanche 12h45 avec la mass-start sur 20km.