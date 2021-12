Autrans : un pas de tir rénové pour perpétuer la tradition du biathlon sur le plateau du Vercors

Autrans a inauguré lundi son pas de tir rénové sur le plateau de Gève. Un investissement important, mais un outil majeur pour la pratique du biathlon, pour les champions et les plus jeunes.

Entre Autrans et le biathlon l'histoire date des JO de 1968, et elle n'est pas prête de s'arrêter après la rénovation du pas de tir du plateau de Gève. Les bruits des carabines raisonnent sur le site depuis 2005, Martin Fourcade ou Marie Dorin y ont construit leurs plus beaux succès, mais le pas de tir commençait a montrer des signes de faiblesse, et de vieillesse. "Il fallait aller chercher les cibles à Vassieux, il n'y en avait même pas deux qui appartenaient à la commune", rappelle Hubert Arnaud le maire d'Autrans, "les cibles étaient posées sur la neige qui fond, donc il fallait les replacer avant chaque séance", abonde Thierry Dussert l'entraineur des meilleurs jeunes au comité du Dauphiné, bref "ça ne ressemblait à rien" résume Capucine jeune biathlète autrannaise.

Un pas de tir pour les champions et la relève

Près de 160.000 euros ont donc été investis dans des travaux bouclés avant l'hiver pour permettre à Autrans d'avoir un pas de tir digne des standards internationaux. 30 cibles, de l'éclairage, et de la neige souvent plus présente qu'ailleurs, le plateau de Gève va rester pour un moment encore un cadre idéal pour les biathlètes, comme Émilien Jacquelin. Le Villardien, actuel numéro un mondial est un utilisateur assidu du pas de tir depuis de nombreuses années : "J'y ai fait mes débuts, c'était les premières fois que je me retrouvait avec un Martin Fourcade ou un Jean-Guillaume Béatrix, pour moi le pas de tir de Gève, c'est avant tout la transmission, les moments où on se retrouve avec les plus jeunes." Une tradition qui perdure puisque lundi pendant que le double champion du monde achevait son entrainement, Capucine et les autres jeunes pousses du Vercors faisaient aussi leurs gammes sur les cibles neuves de ce pas de tir nommé David Moretti, en l'honneur de ce pionnier du biathlon français, entraineur notamment de l'équipe de France lors des JO de 1992.

Une candidature pour les championnats de France en préparation

Avec un tel outil, Autrans peut espérer accueillir des compétitions de plus grandes envergures. Si la Coupe du Monde est un vœu pieux vu les coûts que cela engendre, la station et le club d'Autrans envisagent de déposer une candidature pour les championnats de France. Ce ne sera pas en 2022, mais dans les années qui viennent, Émilien Jacquelin pourrait donc décrocher un titre à la maison, sur le pas de tir où il a fait ses armes "ah oui, ça serait magnifique, je signe !", sourit celui qui pour le moment a surtout le tête à Pékin où les jeux Olympiques s'ouvriront dans un peu plus d'un mois.