Biathlon : "Aller cherche le top niveau mondial", Vincent Vittoz ambitieux pour l'équipe de France

C'est l'une des disciplines phares de l'hiver tricolore. Le biathlon reprend ce week-end à Ostersund, en Suède. Avant la première étape de la Coupe du Monde et à moins de trois mois des Jeux Olympiques, l'entraîneur des Bleus Vincent Vittoz se veut optimiste.

France Bleu : C'est un hiver particulier qui débute pour vous, puisqu'il y aura dans quelques semaines les JO à Pékin...

Vincent Vittoz : "Les Jeux olympiques, c'est un projet à long terme, ça fait quatre ans qu'on travaille dessus. Forcément, on a des objectifs intermédiaires avec les Championnats du monde ou la Coupe du monde, mais ça reste le guide depuis quatre années et on s'en rapproche. On a vraiment établi un programme sur lequel on avait pris des repères les années passées, et on n'a rien inventé pour cette année olympique. On arrive, sur ce début de saison, là où on voulait être, en bonne forme, avec des bons repères pris sur notre dernier stage en Norvège, et je pense qu'on peut aborder la saison avec une bonne dose de confiance parce qu'on sait que le travail a été bien fait cet été."

France Bleu : L'équipe de France est habituée depuis des années a jouer les premiers rôles. C'est encore ce que vous visez cet hiver ?

Vincent Vittoz : "Oui, bien sûr, on veut maintenir notre niveau, peut-être encore l'améliorer, on sait qu'on a une forte concurrence, notamment avec la Norvège. On ne doit pas baisser notre vigilance, c'est sûr, et c'est une remise en cause permanente. On a eu la chance d'avoir des leaders qui ont décomplexé cette génération, ils ont montré que c'était possible. Aujourd'hui, il y a un vrai savoir-faire, aussi, en termes d'entraînement, et chaque athlète qui intègre l'équipe de France sait qu'il est là pour aller chercher le top niveau mondial."

France Bleu : Parmi les athlètes attendus cet hiver, il y a Émilien Jacquelin. Le Villardien s'est fracturé l'avant-bras au mois d'août. Comment va-t-il, à l'heure de retrouver la Coupe du Monde ?

Vincent Vittoz : "C'est vrai qu'il a eu un été un peu particulier avec sa blessure suite à une chute en vélo. Physiquement, il a perdu peu de temps et on le sent en pleine maturité, très bien. Maintenant, c'est vrai que sur le tir, notamment son tir couché, il a fallu adapter sa position. Ça lui demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention et beaucoup de concentration pour ne pas commettre d'erreur. On ne désespère pas que d'ici les Jeux olympiques, il puisse retrouver sur le couché une position normale. Mais il faut qu'il compose encore sur ce début de saison avec une position qui n'est pas la sienne habituellement."