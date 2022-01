Parti 9e puis vite relégué à près d'une minute et 30 secondes de la tête, le Jurassien a malgré tout réussi à remporter la Poursuite masculine d'Oberhof (Allemagne), ce dimanche. Quentin Fillon-Maillet chipe ainsi le dossard jaune de leader de la coupe du monde de biathlon à Emilien Jacquelin, 17e.

Biathlon - Coupe du monde : la victoire et le dossard jaune pour Quentin Fillon-Maillet à Oberhof

Encore une sacrée "remontada" de Quentin Fillon-Maillet, ce dimanche après-midi, sous la neige allemande de la Poursuite masculine d'Oberhof ! Malgré 29" de retard au moment de s'élancer sur la ligne de départ en 9e position (sa place du Sprint, deux jours plus tôt), puis surtout un débours passé à 1'30" sur la tête de course à l'issue de la première session de tir couché (3/5), le biathlète franc-comtois a ensuite réalisé la course parfaite !

Sur les skis de fond et sur le pas de tir, avec un impeccable sans-faute pour ses 15 dernières balles face aux cibles ! Il s'impose au final avec 9" d'avance sur le Suédois Sebastian Samuelsson (2e) et 15" sur le Norvégien Tarjei Boe (3e).

QFM reprend la tête du classement général de la coupe du monde à... Emilien Jacquelin

Cette troisième victoire de l'hiver - à moins d'un mois des JO d'hiver 2022 à Pékin - pour Quentin Fillon-Maillet lui permet de chiper le dossard jaune de leader du classement général de la coupe du monde de biathlon à son compère des Bleus, Emilien Jacquelin, seulement 17e de la course du jour...

C'est la deuxième fois de sa carrière pour QFM le Jurassien (29 ans) : son premier dossard jaune remontait à décembre dernier, après sa victoire sur la Poursuite du Grand Bornand !