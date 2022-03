Biathlon - Coupe du monde : le calendrier de Quentin Fillon-Maillet pour valider le gros globe de cristal 2022

Quentin Fillon-Maillet veut "marquer l'histoire du biathlon", comme il le répétait après chacune de ses cinq médailles (deux en or, trois en argent) remportées aux JO de Pékin 2022 en l'espace de onze jours. Nouveau record pour un sportif français lors d'une même olympiade d'hiver, qui vient ainsi égaler les moissons similaires de cinq médailles olympiques glanées - au début du siècle dernier - par l'archer Julien Brulé (1920) et l'escrimeur Roger Ducret (1924) lors des Jeux d'été !

Et QFM compte bien continuer à marquer l'histoire de son sport, dès cet hiver, durant ce dernier mois de compétition, qui peut s'avérer tout aussi grandiose que sa quinzaine olympique en Chine.

Le Jurassien y est certes passé tout près d'un légendaire et inédit Grand Chelem de six médailles en autant de courses, mais à peine digérée la déception de son amère 4e place "en chocolat" sur la Mass Start des JO de Pékin, Quentin Fillon-Maillet n'avait qu'un objectif en tête et à la bouche : le gros globe de cristal ! Cette magnifique récompense est décernée en fin de saison à chaque biathlète qui remporte le classement général de la coupe du monde (novembre à mars).

Classement général (H) au 23 janvier 2022 - Coupe du monde de biathlon

Plus de deux victoires d'avance sur son dauphin et la "menace" Johannes Boe en moins déjà

Trois fois de suite classé au 3e rang final des saisons 2019, 2020 et 2021, le Franc-Comtois est plus que jamais dans les temps de passage pour s'offrir - enfin, à 29 ans - ce prestigieux "gros globe" pour la première fois de sa carrière.

Solide leader du classement mondial depuis le début de l'hiver, QFM compte 135 points d'avance, soit l'équivalent de plus de deux victoires (barème places/points, ci-dessous) sur son actuel dauphin, l'Isérois Emilien Jacquelin.

Barème places/points des courses individuelles - Coupe du monde de biathlon

Et lors des sept dernières courses individuelles programmées du 5 au 20 mars en Finlande, puis en Estonie et en Norvège, le Jurassien n'aura finalement pas à gérer la "menace" de son principal rival des JO, quintuple médaillé à Pékin également... Johannes Boe, 5e du classement général de la coupe du monde 2021-2022 de biathlon, a d'ores et déjà annoncé - via sa Fédération Norvégienne, ce lundi 28 février - mettre un terme à sa saison : "À la fois physiquement et mentalement, l’année passée a été très difficile à cause de la pandémie de coronavirus et du plan de bataille mis en place pour arriver en forme aux Jeux olympiques", explique le triple vainqueur en titre du gros globe de cristal depuis 2018 !

Les dernières courses individuelles (Hommes) de la coupe du monde de biathlon 2021-2022

samedi 5 mars (15h30) : Sprint , Kontiolahti (Finlande)

(15h30) : , Kontiolahti (Finlande) dimanche 6 mars (14h40) : Poursuite , Kontiolahti

(14h40) : , Kontiolahti jeudi 10 mars (14h30) : Sprint , Otepää (Estonie)

(14h30) : , Otepää (Estonie) samedi 12 mars (13h) : Mass Start , Otepää

(13h) : , Otepää vendredi 18 mars (15h45) : Sprint , Oslo (Norvège)

(15h45) : , Oslo (Norvège) samedi 19 mars (15h) : Poursuite , Oslo

(15h) : , Oslo dimanche 20 mars (15h) : Mass Start, Oslo

Seulement trois Français ont déjà remporté la coupe du monde de biathlon

Si tout continue de sourire à Quentin Fillon-Maillet (déjà cinq victoires cet hiver sur le circuit de la coupe du monde) et lui permet de conserver son dossard jaune de leader du classement général, le Jurassien deviendra(it) seulement le 4e Français à remporter le gros globe de cristal de la coupe du monde de biathlon depuis sa première édition en 1977-1978 !

à lire aussi JO de Pékin : les cinq infos à découvrir sur Quentin Fillon-Maillet, le roi des Jeux 2022

Martin Fourcade, le Catalan, en détient le record : 7 - consécutivement ! - de 2012 à 2018, juste devant les 6 sacres du Norvégien Ole Einar Bjørndalen et les 4 gros globes décrochés par l'Isérois Raphaël Poirée (2000 à 2002, puis 2004).

Quant au tout premier biathlète "bleu-blanc-rouge" à avoir remporté la coupe du monde : c'était en 1994, un certain Patrice Bailly-Salins... Jurassien, lui aussi, comme QFM