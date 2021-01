Biathlon - coupe du monde : Quentin Fillon Maillet brille à la Mass Start, dauphin de Johannes Boe

Quentin Fillon Maillet est monté en puissance durant la Coupe du monde de biathlon à Antholz-Anterselva, en Italie. Dimanche 24 janvier 2021, il a pris la 2e place de la Mass Start, juste après le Norvégien Johannes Boe, numéro 1 mondial.

Le Jurassien retrouve énergie et sourire

Après un début de saison difficile, le biathlète jurassien clos cette coupe du monde en beauté, avec ce 4e podium individuel de la saison. Il est sacré Dauphin du numéro 1 mondial Johaness Boe. Quentin Fillon Maillet offre un nouveau podium à l'équipe de France, et remonte à la 5e place du général, tout proche de la 3e place, à une soixantaine de points.

Je me suis fait plaisir et j'ai envie de continuer la saison comme ça.

C'est comme si notre Quentin Fillon Maillet s'était retrouvé cette semaine : "j'avais à cœur de réussir. Anthloz est un site qui me convient vraiment. Les choses vont en s'améliorant, au fur et à mesure de la saison. Les chances d'aller chercher ce maillot jaune ne sont pas inexistantes mais compliquées, j'ai enlevé cette idée de ma tête. Je me suis fait plaisir et j'ai envie de continuer la saison comme ça."

De la confiance à trois semaines des Mondiaux

C'est une nouvelle réussite pour notre coureur, au lendemain de la victoire des Bleus au relais hommes. Du positif qui donne le moral à tous les biathlètes français : "on a fait une très bonne semaine, ça fait vraiment plaisir de voir que collectivement, une victoire booste tout le monde, toute l'équipe. Cela nous donne de la confiance pour la suite."

Je vais m'entraîner à Prémanon avec d'autres athlètes, comme Anaïs Bescond.

La suite, c'est dans quinze jours avec les championnats du monde à Pokljuka en Slovlénie, du 10 au 20 février 2021. "On a seulement deux semaines, c'est long et court à la fois. Je vais pas tester des choses, je vais faire comme l'an dernier avant les mondiaux. Je cours après ma forme, ça revient petit à petit. Je vais avoir deux jours de repos, puis on a un planning chargé avec du ski et de la musculation. Je vais m'entraîner à Prémanon avec d'autres athlètes, comme Anaïs Bescond," explique Quentin Fillon Maillet, qui espère empocher un titre en solitaire aux Mondiaux !

Anaïs Bescond et les Bleues à la troisième place après le relais femmes

À retenir également de cette dernière journée en coupe du monde : les Bleues ont fini à la troisième place du relais féminin, derrière la Russie et l'Allemagne, la France. Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon se sont suivies : c'était le 50e relais féminin en coupe du monde pour notre Jurassienne !

Pause de 15 jours maintenant avant les championnats du monde, en Slovlénie à Pokljuka, du 10 au 20 février 2021.