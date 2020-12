Biathlon - Coupe du monde : le Jurassien Quentin Fillon-Maillet lance enfin sa saison avec son premier podium

Déçu, mais pas inquiet. Et surtout revanchard. C'est ainsi que Quentin Fillon-Maillet résumait son début de saison sur le circuit de la coupe du monde 2020-2021 de biathlon. Lors des quatre premières courses individuelles, toutes disputées à Kontiolahti (Finlande), le Jurassien n'avait terminé "que" 4e, 6e, 10e et... 30e. Mais ça y est, QFM est de retour sur les podiums mondiaux. Ce vendredi après-midi, sous le soleil autrichien d'Hochfilzen (3e manche de l'hiver, du 11 au 13 décembre), le Franc-Comtois a pris la 2e place du Sprint masculin remporté par le Norvégien Johannes... Dale (et pas Boe, l'habituel patron). Et c'est un autre Français qui se classe 3e : le Vosgien Fabien Claude, qui s'offre ainsi son deuxième podium de la saison en une semaine.

Parfait au tir et presque parfait sur les skis de fond

Quentin Fillon-Maillet n'avait pas encore réussi à trouver le bon équilibre : soit le tir allait bien et pas les jambes, soit l'inverse... Et cette fois, tout s'est aligné à la quasi perfection. 10/10 derrière sa carabine et jambes de feu sur les skis de fond. Le Jurassien, 3e du classement général des deux dernières saisons de coupe du monde, vise ouvertement le sacre final cet hiver !