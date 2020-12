Biathlon - Coupe du monde : le Jurassien Quentin Fillon Maillet remporte la poursuite

Victoire pour le Jurassien Quentin Fillon Maillet ! Il s'est imposé en poursuite samedi 12 décembre, devant un autre Français, l'Iserois Emilien Jacquelin. Un beau podium pour l'équipe de France après des débuts de coupe du monde difficiles.

J'ai essayé de ne pas trop penser au résultat pour ne pas avoir les jambes qui tremblent.

"J'ai fait une gestion de course vraiment tout seul et j'ai été très content des émotions pendant la course", raconte Quentin Fillon Maillet juste après sa victoire. Avec un sans faute (20/20) au tir, c'est sa quatrième victoire en coupe du monde et son 29e podium en individuel. Alors forcément, la pression était importante : "Quand j'arrive au dernier tir, je savais très bien que tout pouvait basculer en une ou deux balles, alors j'ai essayé de ne pas penser trop au résultat pour ne pas avoir les jambes qui tremblent", détaille le Jurassien, le sourire aux lèvres.

Beaucoup de bonheur et de soulagement, après un début de coupe du monde difficile : "Content de valider enfin une bonne préparation, les deux premières semaines étaient frustrantes car je savais que j'étais capable". Quentin Fillon Maillet a parfaitement rebondi avec cette victoire, après une seconde place vendredi 11 décembre au sprint hommes.

Et une victoire d'autant plus belle qu'il la partage avec son co-équipier, l'Isérois Emilien Jacquelin, arrivé second à la poursuite. "Je suis toujours content de ces moments à partager un peu comme on peut le faire en relais", affirme Quentin Fillon Maillet.