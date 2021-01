Biathlon - coupe du monde : le Jurassien Quentin Fillon-Maillet retrouve le sourire et le podium en individuel

Le moral dans les chaussettes, c'est comme ça qu'il avait malheureusement débuté cette nouvelle année 2021, le 8 janvier dernier en terminant à une obscure et inhabituelle 84e place du Sprint masculin d'Oberhof (Allemagne), course de reprise de la coupe du monde de biathlon après la coupure des fête de fin d'année... Quentin Fillon-Maillet avait même alors vécu la double peine : son cauchemardesque raté à la carabine (2 minutes de pénalité pour ne pas avoir effectué son deuxième tour de pénalité) l'avait aussi privé de la Poursuite -réservée au Top 60 du Sprint- du lendemain. Autrement dit, ses ambitions de début de saison pour le sacre final au classement général en avait pris un très (trop ?) sérieux coup : QFM avait glissé de la 5e à la 9e place...

Mais depuis deux semaines, tout va de mieux en mieux pour le Jurassien. Toujours à Oberhof, entre le 10 et le 17 janvier, il a conclu le Relais mixte des Bleus à la 3e place, remporté le Relais masculin avec ses potes français et a aussi signé deux rassurants Top 10 en solo (8e et 10e).

Et le voilà, surtout, de retour sur le podium, tout seul comme un grand, dans tous les sens du terme. Quentin Fillon-Maillet s'est offert la 3e place de l'Individuelle - 20 km, ce vendredi après-midi, sur la manche italienne d'Antholz !

Podium sauvé pour un dixième de seconde

Son troisième podium individuel de l'hiver (après sa victoire et sa 2e place à Hochfilzen en décembre) s'est quand même joué à un fil, "un poil de cul (sic)", confirme, tout sourire, le Franc-Comtois. QFM a devancé d'un dixième de seconde (!) seulement l'Allemand Lukas Hoffer (4e)...

Et au classement général, Quentin Fillon-Maillet retrouve petit à petit un rang plus conforme à son statut de n°3 mondial des deux précédentes saisons : il remonte, pour l'instant à la 6e place...