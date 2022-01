Biathlon - Coupe du monde : Quentin Fillon-Maillet 8e de la Mass Start d'Anterselva avant les JO de Pékin

C'était la dernière course individuelle de la coupe du monde de biathlon ce samedi en Italie, à deux semaines des JO 2022. Et le Jurassien (14/20 au tir) doit se contenter de la 8e place de la Mass Start d'Anterselva : Quentin Fillon-Maillet reste malgré tout un solide leader du classement général.

Une 6e victoire, ou alors un 8e podium cet l'hiver : c'était l'objectif de Quentin Fillon-Maillet au moment de prendre le départ de la Mass Start d'Anterselva ce samedi. Mais en Italie, cette semaine, ça coince inhabituellement derrière la carabine pour le patron du classement général de la coupe du monde de biathlon depuis ses trois impressionnants succès consécutifs en solo en Allemagne...

Cinq fautes sur le pas de tir (15/20) ce jeudi, pour terminer 20e de l'Individuel - 20 km. Et ce samedi, six cibles ratées (14/20) synonymes d'autant de tours à parcourir sur l'anneau de pénalité, pour finalement prendre la 8e place de cette Mass Start italienne remportée par l'Allemand Benedikt Doll, devant les deux Norvégiens Johannes Boe (2e) et Sturla Laegreid (3e).

À noter, juste au pied du podium (à 6"), la belle médaille en chocolat du premier Français du jour : Antonin Guigonnat (4e).

QFM toujours largement en tête du classement mondial de l'hiver, juste avant les JO

Grâce, toujours, à sa grande forme en ski de fond, Quentin Fillon-Maillet a malgré tout su plutôt bien limiter la "casse" avec son dossard jaune de leader du général.

À l'issue de cette dernière course individuelle avant les JO d'hiver 2022 de Pékin, le Franc-Comtois QFM conserve encore plus de 100 points d'avance sur ses deux plus proches poursuivants, Emilien Jacquelin (forfait ce week end) et Tarjei Boe.