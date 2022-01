Biathlon - Coupe du monde : Quentin Fillon-Maillet toujours en jaune après sa nouvelle victoire en Allemagne

L'occasion était belle, a priori, de continuer à briller sur le circuit de la coupe du monde de biathlon. À trois semaines des JO d'hiver 2022 de Pékin, les cadors norvégiens (les frères Johannes et Tarjei Boe, Sturla Laegreid et Vetle Christiansen) - qui se suivent au classement général, de la 4e à la 7e place - ont décidé de faire l'impasse toute cette semaine sur l'étape allemande de Ruhpolding.

En leur absence, encore plus de possibilités de podiums ou de victoires, notamment pour les deux Français installés aux deux premiers rangs du classement mondial de la saison depuis le 19 décembre dernier !

Evidemment, le Jurassien Quentin Fillon-Maillet et l'Isérois Emilien Jacquelin ont tout tenté pour de ne rater cette aubaine. Et dès ce jeudi après-midi, lors du Sprint masculin.

Le grand écart entre les deux cadors des Bleus

La victoire - la quatrième de l'hiver et la deuxième consécutive - est signée QFM (encore un sans-faute au tir) ! Avec son dossard jaune de patron du biathlon mondial, le Franc-Comtois devance l'Allemand Benedikt Doll (2e) et le Biélorusse Anton Smolski (3e), respectivement à 7" et 32". Alors que son dauphin "bleu-blanc-rouge" au classement général est beaucoup plus loin à l'issue de la course du jour...

Emilien Jacquelin a terminé... 53e ce jeudi (6/10 à la carabine !), avec 1'42" de retard sur Quentin Fillon-Maillet qui consolide ainsi encore un peu plus sa tunique dorée de n°1 de la coupe du monde. Quatre jours après l'avoir récupérée - grâce à sa somptueuse victoire sur la Poursuite d'Oberhof - en la chipant à... son acolyte des Bleus !

Deux autres Français figurent malgré tout dans le Top 10 du Sprint de Ruhpolding : toute première fois pour le jeune Savoyard Eric Perrot (20 ans), 8e juste devant Simon Desthieux (9e).