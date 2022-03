Biathlon - Coupe du monde : vainqueur en Estonie, Quentin Fillon-Maillet tout proche du gros globe de cristal

Le quintuple médaillé des JO 2022 a encore gagné ce jeudi sur le Sprint d'Otepää, lors de l'avant-dernière étape estonienne de la coupe du monde de biathlon. Le Jurassien conforte plus que jamais son rang de leader du classement général et peut valider le gros globe de cristal dès ce samedi.

Vainqueur des deux précédentes courses individuelles (Sprint et Poursuite) de la coupe du monde de biathlon, le week end dernier en Finlande, pour la reprise post JO de Pékin 2022, Quentin Fillon-Maillet avait prouvé à tout le monde qu'il était toujours en très grande forme et surtout aucunement rassasié de podiums après sa moisson record de 5 médailles - dont 2 en or - lors de l'olympiade chinoise en février. Le Jurassien avait alors encore un peu plus consolidé son dossard jaune de leader du classement général de la coupe du monde 2021-2022.

Avec la possibilité - mathématique - de valider définitivement cette place de n°1, récompensée du prestigieux gros globe de cristal, à l'issue des deux courses individuelles programmées cette fin de semaine à Otepää (Estonie) lors de l'avant-dernière étape mondiale de l'hiver !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le premier rendez-vous sur la neige estonienne était fixé ce jeudi après-midi. Un Sprint masculin encore magistralement remporté par QFM (10/10 au tir) ! Son 8e succès de la saison, le 3e consécutif, sur le grand circuit mondial (hors Jeux Olympiques).

QFM peut valider son premier gros globe de cristal dès ce samedi, à l'issue de la Mass Start d'Otepää

Quentin Fillon-Maillet relègue ainsi encore plus loin ses poursuivants au classement général, avec désormais 195 points d'avance (en enlevant les deux moins bons résultats hivernaux de chaque biathlète, selon le règlement de l'IBU) sur son dauphin Emilien Jacquelin, seulement 32e de la course du jour...

Barème places/points des courses individuelles - Coupe du monde de biathlon

Le Franc-Comtois de 29 ans n'est ainsi plus qu'à une seule course de son autre objectif majeur de l'hiver, après l'or individuel et les médailles par équipe aux JO.

à lire aussi JO de Pékin : les cinq infos à découvrir sur Quentin Fillon-Maillet, le roi des Jeux 2022

Avant même l'ultime étape norvégienne de la coupe du monde à Oslo (17 au 20 mars), il remportera officiellement le premier gros globe de cristal de sa carrière... s'il termine au moins 25e (16 points) de la Mass Start d'Otepää ce samedi 12 mars, sur laquelle il s'élancera en première position - privilège du dossard jaune - à 13h !