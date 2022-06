Biathlon : Émilien Jacquelin, déjà l'hiver prochain en tête

Les vacances sont déjà loin pour les biathlètes. Après s’être octroyé un mois de coupure à la fin de la coupe du monde, l'isérois Émilien Jacquelin a déjà repris l’entrainement physique depuis plusieurs semaines, et vient de se remettre plus récemment au tir.

Ce matin-là sous le soleil pas encore accablant de Corrençon-en-Vercors, le triple champion du monde répète ses gammes, enchainant les arrivées au pas de tir et les séries de couché et de débout "la journée type c’est 2h de skis à roulettes et 1h de tir le matin et puis l’après-midi de la musculation ou une longue séance de course à pied ou de vélo".

"Construire les bases de l’édifice"

De quoi largement remplir les semaines, avec une vingtaine d’heures d’entrainement. C’est maintenant au beau milieu de l’été que se construit la réussite de l’hiver " _je prends souvent l’exemple d’un château de cartes, je suis en train de construire les bases de l’édifice et si je en m’entraine pas à cette période, peut-être que je serai capable de performer et d’avoir un château qui ressemble à quelque chose, mais la probabilité qu’il s’effondre pendant la saison serait plus grand_e ".

Au milieu de tout ce travail Emilien Jacquelin prend aussi du temps pour lui, pour faire de la photo par exemple "plus les années passent plus j’arrive à trouver le juste milieu entre bien travailler et avoir des temps off pour avoir d’autres passions et m’échapper du biathlon. Je pense que c’est important pour performer ".

Une fraicheur mentale indispensable, et celui qui est revenu de Pékin avec deux médailles d’argent en sait quelque chose. Pas aidé par une vilaine fracture du poignet en août dernier, il a vécu une saison contrastée avec des hauts (dossard jaune, les deux médailles au JO, victoire au Grand-Bornand,) et des bas comme cette deuxième partie de saison sans jus "il y a aussi eu des choses personnelles qui m’ont bouffé pas mal d’énergie. Ça a été une course contre moi-même cette fin de saison et finalement je suis assez fier car tout ce que j’ai fait cette saison je l’ai acquis dans la difficulté. Ce sont des saisons comme ça qui me permettront de passer le dernier cap pour jouer la gagner au classement général".

Avant de rêver au dossard jaune Émilien Jacquelin a une première course prévue dans quelques jours. Ce sera du vélo et sans pression, puisqu’il va participer à la cyclosportive "l’étape du tour" entre Briançon et l’Alpe d’Huez, le 10 juillet prochain.