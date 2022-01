Biathlon : Émilien Jacquelin deuxième à Oberhof, et toujours en jaune

Une victoire maillot jaune sur les épaules, en passionné de cyclisme Émilien Jacquelin aurait adoré. Mais si il lui a manqué quelques secondes pour cela, le Villardien a quand même de quoi se réjouir de sa deuxième place décrochée vendredi sur le sprint d'Oberhof en Allemagne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une course disputée dans des conditions météo très difficiles avec du vent et de la neige. Émilien Jacquelin s'en est très bien sorti, ne faisant "que" deux fautes sur le pas de tir, tout en étant encore parmi les plus rapides sur les skis. Seul le Russe Loginov est allé plus vite que lui. Avec cette deuxième place le biathlète conforte sa première place au classement général de la coupe du monde, et fera encore partie des favoris dimanche lors de la poursuite. De bon augure à un mois de JO de Pékin.

Un autre Français, Quentin Fillon-Maillet, est dans le top 10 le Jurassien termine 9ème.