Biathlon : Émilien Jacquelin deuxième du sprint d’Östersund, devant Quentin Fillon-Maillet

Trahi par son tir (quatre fautes) lors de la première course de la saison, quatrième lors de la deuxième, Émilien Jacquelin a décroché jeudi son premier podium cet hiver en Coupe du Monde de biathlon.

Parti avec le dossard numéro 1, le Villardien n’a fait qu’une faute sur le pas de tir, et s’est encore montré très rapide sur les skis. Mais il est tombé sur un os, Sebastian Samuelsson. Transcendé sur ses terres d’entrainement, le Suédois remporte la course pour 16 secondes et prend aussi la première place du classement général de la Coupe du Monde. Quentin Fillon-Maillet a lui pris la troisième place de ce sprint.

Pas de première victoire donc cet hiver pour Émilien Jacquelin, mais la confirmation que la forme est là. Régulier parmi les meilleurs skieurs du circuit, le Dauphinois s’est aussi adapté à sa nouvelle position sur le tir couché, une position imposée par sa blessure à l’avant-bras au mois d’août. Il sera idéalement placé dimanche sur la poursuite, une course qu’il affectionne et dont il est double champion du monde en titre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Françaises se montrent aussi

Chez les femmes, les Iséroises Anaïs et Chloé Chevalier se sont placées respectivement 6ème et 8ème du sprint jeudi. Elles seront également à la bagarre lors de la poursuite qui aura lieu samedi. Un résultat qui permet au passage à Anaïs Chevalier de prendre le dossard rouge de leader du classement en sprint.