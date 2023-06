Biathlon : "Je me sentais prêt", Simon Fourcade revient sur ses premiers pas comme entraîneur des Bleus

La fin de saison a été assez pénible pour l'équipe de France masculine. Dans la foulée d'un hiver avec des performances nettement en retrait, le courant ne passait plus vraiment entre les athlètes et leurs entraîneurs Vincent Vittoz et Patrick Favre, ceux-ci ont finalement annoncé leur départ à Oslo en toute fin de saison.

Les biathlètes, et notamment les cadres que sont le champion olympique Quentin Fillon-Maillet et le champion du monde Émilien Jacquelin, ont été consultés sur le nouveau duo amené à les entraîner, et ce sont finalement Simon Fourcade - dont le frère, Martin, est désormais engagé auprès du CIO- et Jean-Pierre Amat qui ont été choisit.

Alors que le groupe est au complet pour la première fois à l'occasion d'un stade à Corrençon-en-Vercors, entretien avec Simon Fourcade qui après plusieurs saisons réussies à la tête des juniors est désormais aux commandes d'une équipe qui compte bien revenir titiller les Norvégiens.

Êtes-vous fier de ce nouveau poste d'entraîneur de l'équipe de France de biathlon ?

C'est une fierté. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive aussi vite. C'est vrai que c'est arrivé en fin de saison. Quand on est venu vers moi avec avec cette proposition de devenir entraîneur du groupe, sur l'équipe première, ce ne sont pas des opportunités qui se présentent tous les jours... Je me sentais prêt à pouvoir relever le challenge avec mes années d'expérience en tant que coach, c'est un milieu que je connais bien. J'y ai évolué pendant plus de plus de plus de quinze ans, dans ce milieu, sur la coupe du monde, on n'arrive pas en terrain inconnu. Mon expérience de coach avec les plus jeunes plus mon expérience d'athlète, je pense que ça me permet d'aborder les choses plutôt sereinement.

Quelle différence existe-t-il avec le groupe junior que vous entraîniez jusque-là ?

Clairement, j'ai pu ressentir dès le premier stage : ce sont les attentes qu'il y a derrière, les attentes des athlètes. Quand on est avec des jeunes, on a clairement un public qui est en attente de ce qu'on peut leur proposer et de comment les aider à progresser. Là, on a des athlètes qui sont déjà aboutis et qui, eux, savent où ils veulent aller, connaissent leur projet, ont déjà ce projet bien bien défini. Il faut pouvoir composer avec ça et savoir répondre à leurs attentes, on n'est pas du tout sur la même physionomie de l'approche.

Que pensez-vous apporter à ce groupe senior ?

Je pense qu'on a voulu, peut-être, marquer un peu notre différence avec ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire emmener, dans la mesure du possible, un petit peu plus d'individualisation sur les projets de chacun. Avec Jean-Pierre Amat, on a un point culminant que seront les JO de 2026. Ils ont tous des parcours différents, tous des situations aussi différentes, que ce soit professionnellement ou personnellement. Donc, il faut arriver à s'adapter à ça. Notre volonté avec Jean-Pierre, c'est d'arriver à composer avec les singularités de chacun pour pouvoir pouvoir les aider à progresser et à s'approprier au mieux leur projet. Certains des athlètes sont des anciens coéquipiers voire des amis...

Comment entraîne-t-on des amis ? C'est possible ?

Oui, je pense que c'est possible. J'ai tenu tout de suite à clarifier les choses avec eux, comme il fallait les voir individuellement et de manière à mettre les choses à plat. Je sais que pour l'instant, c'est plutôt soft, on est dans une approche plutôt tranquille. On est dans une approche de saison un petit peu plus fluide. Il va clairement y avoir des attentes. Le niveau des attentes va être relevé et c'est à ce moment-là que peuvent se passer un petit peu ces tensions. Moi, j'ai tenu tout de suite à mettre les choses au clair, à dire qu'on avait une relation. On va dire qu'il y a les amis, connaissances d'un côté, mais en tant qu'entraîneur il faudra apprendre à faire la part des choses. Ça sera également une part des choses à faire de leur côté pour que la pour que la situation se passe bien.