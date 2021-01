Biathlon - la Savoyarde Justine Braisaz au pied du podium du sprint en Allemagne

Un peu rageant, mais belle performance quand même pour la biathlète de Savoie au sprint 7,5 kilomètres de ce jeudi à Oberhof, en Allemagne. Justine Braisaz fait un sans faute au tir tandis que l'impressionnante Norvégienne Tiril Eckhoff engrange une cinquième victoire en six courses, avec le meilleur temps au ski mais un échec au tir. Derrière elle, on trouve l'Italienne Dorothea Wierer et l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser.

Justine Braisaz est 4ème, à 18"2 de la gagnante, devant sa compatriote Anaïs Chevalier à 21"5. Deux Françaises dans le top 5 !