Biathlon : l’équipe de France s’impose sur le relais de Ruhpolding

Les Français se sont offert la Norvège. Depuis l’ouverture de la Coupe du Monde 2019-2020, les norvégiens avaient remporté tous les relais disputés. Les français n’étaient jamais bien loin, ils leur avaient même manqué seulement quatre secondes la semaine dernière à Oberhof, mais ils avaient à chaque fois échoué. Pas ce samedi.

Sous la neige qui tombait à gros flocons, les français Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux, et Quentin Fillon-Maillet ont pris les devants dès le premier tour pour ne plus lâcher la tête. Ils s’imposent finalement avec plus d’une minute d’avance sur la Norvège.

L’équipe de France n’avait plus remporté de relais en Coupe du Monde depuis l’étape pré-olympique de PyeongChang en mars 2017. De bonne augure, puisque le prochain relais sera celui des mondiaux le 22 février prochain à Antholz en Italie.