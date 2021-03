Biathlon : la France au pied du podium sur le relais mixte à Nove Mesto

Le relais mixte français a pris ce dimanche matin la 4e place de la course de biathlon disputée à Nove Mesto. La Norvège s'est imposée largement. L'Italie et la Suède complètent le podium.

La Norvège sans rival ce dimanche matin à Nove-Mesto pour le relais mixte de biathlon. Le quatuor s'impose avec plus d'une minute d'avance sur les deuxièmes, les Italiens et 1'20 sur les Suédois, 3e. La France (Anaïs Chevalier-Bouchet - Justine Braisaz-Bouchet - Simon Desthieux - Quentin Fillon Maillet) termine au pied du podium, à la 4e place de ce relais. Les Bleus ont été plombés lors du passage de Simon Desthieux qui a dû effectuer un tour de pénalité à l'issue du tir couché. L'Equipe de France a été rapidement distancée après une premier relais parfait de la norvégienne Tiril Eckoff. S'en est suivie une course en tête pour Marte Olsbu Røiseland, Tarjei Boe et son frère Johannes.

73 podiums pour la Norvège

La Norvège atteint ce dimanche matin son 73e podium de la saison, un record historique, alors qu'il reste six courses à disputer, homes et femmes confondues. La Norvège remporte aussi sa 34e victoire de la saison. Prochaine course dès ce dimanche après-midi toujours à Nove Mesto pour le relais mixte simple. La France aligne ses champions du monde en titre de la spécialité, Julia Simon et Antonin Guigonnat.