Biathlon : la France remporte le relais mixte de Nove Mesto

Pas de Quentin Fillon-Maillet, pas de Julia Simon ni de Anaïs Chevalier-Bouchet, et pourtant, la France a remporté ce dimanche le relais mixte (4x6 km) de Nove Mesto (République tchèque), comptant pour la Coupe du monde de biathlon. Lou Jeanmonnot (originaire du Doubs), Caroline Colombo (licenciée au club de Mouthe), Eric Perrot (de Peisey- Vallandry) et le Vosgien Fabien Claude s'imposent devant la Suède et la Norvège.

Médaillé de bronze aux Championnats du monde à Oberhof (Allemagne) il y a un mois, mais avec une composition totalement différente, la France signe sa deuxième victoire en relais mixte de l'hiver après Pokljuka (Slovénie) début janvier. Sur un pas de tir balayé par un vent irrégulier, les Français se sont montré les plus forts avec seulement un total de sept pioches, contre 18 pour la Suède et 16 pour la Norvège.

Des Bleus impériaux derrière la carabine

En tête au moment de prendre le dernier relais, Fabien Claude a été impérial derrière la carabine, en blanchissant ses dix cibles sans aucune balle de pioche, alors que le Suédois Sebastian Samuelsson, plus rapide que Claude sur les skis, a dû piocher à quatre reprises (deux fois sur le tir couché et deux fois sur le tir debout).

Quentin Fillon-Maillet était absent pour cause de Covid. Le Covid qui fait d'ailleurs un retour en force sur la Coupe du monde de biathlon. Le leader du classement général, le Norvégien Johannes Boe, a renoncé ce dimanche aux relais, mais a tout de même participé samedi à la poursuite (qu'il a gagné) tout en se sachant positif au virus.