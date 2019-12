Biathlon : Emilien Jacquelin 2e de la mass-start du Grand-Bornand derrière Johannes Boe

C'est sous une météo très compliquée que se déroule cette première Mass Start de la saison de Biathlon au Grand-Bornand en Haute-Savoie. Johannes Boe remporte la course devant l'Isérois Emilien Jacquelin.

Le Grand-Bornand, France

12h50 - C'est le Norvégien Johannes Boe, qui a mené la course de bout en bout, avec une seule faute au tir, qui remporte la Mass-Start du Grand-Bornand en Haute-Savoie. L'Isérois Emilien Jacquelin réussit une très belle course en terminant 2e devant l'autre frère norvégien Tarjei Boe. Quentin Fillon-Maillet est 4e et Martin Fourcade 5e

12H35- Impressionnant au tir, le Norvégien Johannes Boe creuse l'écart. Une seule faute pour lui. Les frères Boe occupent les deux premières places. L'Isérois Emilien Jacquelin est 3e devant Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet.

Johannes Boe © Radio France - Fanny Lechevestrier

12H10 -Le départ est donné. C'est sous une météo très compliquée que se déroule cette première Mass Start de la saison de Biathlon au Grand-Bornand en Haute-Savoie. La neige est gorgée d'eau et il y a du vent.

Pluie et vent au programme © Radio France - Fanny Lechevestrier

Tous bien couverts au Grand-Bornand ce dimanche © Radio France - Fanny Lechevestrier

C'est la première Mass-Start de la saison de biathlon qui se déroule ce dimanche au Grand-Bornand en Haute Savoie. 30 biathlètes sont sélectionnés dont les Français Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade, Emilien Jacquelin et Fabien Claude.

Les règles : les 30 qualifiés partent en même temps pour 15 km. Il s'agit d'une boucle de 3 kilomètres à parcourir à cinq reprises, avec quatre passages au tir (deux en position couchée puis deux en position debout).

Les supporters derrière Martin Fourcade, 7e de la poursuite © Radio France - Fanny Lechevestrier