Première victoire en Coupe du monde pour la biathlète savoyarde Julia Simon

C'est une première victoire en Coupe du monde pour Julia Simon. À 23 ans, la jeune biathlète des Saisies s'impose lors de la poursuite de Kontiolahti en Finlande, dernière course de la saison. Une victoire bien méritée, après deux podiums cette saison, la Savoyarde décroche enfin un premier succès.

Seulement deux fautes au tir et ce, malgré un vent violent, Julia Simon a su rester concentrée pour remporter la dernière manche de Coupe du monde de biathlon de la saison. Elle devance d'un peu plus de 17 secondes la Suissesse Selina Gasparin et de presque 21 secondes l'Italienne Lisa Vittozzi.

Après la victoire de Justine Braisaz, en décembre à Ostersund, Julia Simon offre aux Bleues un deuxième succès et permet à l'Equipe de France de finir la saison sur une belle note après une année compliquée, notamment marquée par des Mondiaux d'Anterselva ratés en février (aucune médaille).

Julia Simon se souviendra à coup sûr de cette journée, marquée aussi par la victoire du patron du biathlon français et mondial, Martin Fourcade. Il signe son 83e succès qui sera aussi son dernier. Le quintuple champion olympique de biathlon a annoncé vendredi soir, qu'il arrêtait sa carrière.