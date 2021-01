Biathlon : la Savoyarde Julia Simon remporte la mass-start d'Oberhof

C'était elle la patronne ! La Savoyarde Julia Simon a remporté dimanche en Allemagne la mass start d'Oberhof, comptant pour la Coupe du monde de biathlon. La biathlète des Saisies, 24 ans, signe le 2e succès de sa carrière en devançant l'Allemande Franziska Preuss et la Suédoise Hanna Oeberg.

Un final de folie

Cette victoire est d'autant plus belle que Julia Simon est allée la chercher au mental en toute fin de course. Impériale et supersonique sur le dernier tir, elle a réussi à ressortir en tête pour coiffer toutes ses concurrentes sur le poteau, malgré trois fautes à la carabine lors des précédents passages.

Sortie en tête avec Preuss au moment d'aborder l'ultime tour, la Française a réussi à lâcher l'Allemande à 500 mètres de l'arrivée pour monter pour la deuxième sur la plus haute marche du podium, après la poursuite de Kontiolahti le 14 mars 2020. Julia Simon offre ainsi aux Bleues leur premier succès de l'hiver. Sa compère des Saisies, Justine Braisaz-Bouchet, prend la 9e place en dépit d'un gros déchet au tir, avec 4 fautes.

La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, 7e, conserve la tête du classement général de la Coupe du monde.