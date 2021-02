Biathlon : le Français Emilien Jacquelin conserve son titre de champion du monde de la poursuite

Emilien Jacquelin conserve ce dimanche son titre de champion de monde de la poursuite aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka, en Slovénie. L'athlète de 25 ans, natif de Grenoble, a été sacré devant le Suédois Sebastian Samuelsson et le Norvégien Johannes Boe. Le Français a dominé la course, réalisant un score de 20 sur 20 au tir, et s'est offert une deuxième médaille en Slovénie, après le bronze lors du sprint vendredi.

Les autres Français Quentin Fillon-Maillet et Simon Desthieux terminent eux 4e et 5e de la poursuite.

Quatrième podium pour les Bleus

Il s'agit du quatrième podium pour la France et du premier titre depuis la début de la compétition pour les Bleus après l'argent de Simon Desthieux (sprint hommes), d'Anaïs Chevalier-Bouchet (sprint dames), et donc du bronze d'Emilien Jacquelin sur le sprint. Le Grenoblois devient le deuxième Français à conserver sa couronne mondiale dans cette spécialité, après son idole Martin Fourcade.