Biathlon : le Vosgien Émilien Claude champion du monde junior avec le relais français

Et de quatre. Le vosgien de Basse-sur-le-Rupt Émilien Claude a accroché une quatrième médaille à son cou lors de ces mondiaux juniors de biathlon. Cette fois, il a remporté l'or avec le relais masculin, c'était samedi 6 mars.

Trois médailles d'or pour le Vosgien

Émilien Claude est monté sur la première marche du podium avec Oscar Lombardot, Sebasten Mahon et Eric Perrot. Ils ont devancé la Norvège, deuxième, avec 13 secondes d'avance. Et c'est un doublé, puisque les filles ont également remporté le relais féminin samedi.

Emilien Claude compte donc quatre médailles, dont trois en or (sur la poursuite, le sprint et le relais) et une en bronze (lors de l'individuel).

