Biathlon : le Vosgien Fabien Claude champion du monde avec le relais masculin

Fabien Claude et les Bleus ont battu la Norvège de l'intouchable Johannes Boe

On l'avait vu particulièrement touché tant ces mondiaux d'Oberhof en Allemagne ont été difficiles pour lui jusque là, notamment sur l'individuel . Mais ce samedi, le Vosgien Fabien Claude retrouve un immense sourire en remportant le relais masculin avec Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet .

Sur la piste allemande particulièrement venteuse, le Bassurois, en deuxième position sur le relais, a essuyé 3 fautes aux tirs, l'un au couché et l'autre au debout. Mais en réussissant ses pioches, il a évité l'anneau de pénalité, et a permis aux Bleus de ne jamais quitter la tête de la course. Ils terminent devant la Norvège de l'imbattable Johannes Boe, qui ne réussira donc pas à tout emporter sur ces Mondiaux. La Suède complète le podium en troisième position. Parfait donc avant la mass-start qui conclura ces deux semaines de compétition ce dimanche à 12h30.