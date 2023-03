Biathlon : les Françaises décrochent le petit globe du relais féminin, une première depuis 2012

Il aura fallu 11 ans d'attente pour qu'il revienne sur le toit du monde. Le relais féminin de l'équipe de France de biathlon a décroché, ce samedi, le petit globe de la spécialité, faisant des Bleues le meilleur relais du monde sur la saison. Récompense décrochée après une deuxième place à Östersund en Suède, derrière la Norvège et devant l'Allemagne. Les Françaises ont pu profiter du faux-pas de leurs principales rivales, les Suédoises qui ont eu un accrochage sur les skis avec une relayeuse allemande au moment du premier passage de témoin.

Les Iséroises Anaïs et Chloé Chevalier, ainsi que les Franc-Comtoises Lou Jeanmonnot et Caroline Colombo remettent la France sur le toit du monde du relais, 11 ans après la dernière récompense pour les Bleues dans cette spécialité, c'était en 2012. Elles ont aussi pu et su palier l'absence de la Savoyarde Julia Simon, préservée puisqu'elle est en course pour chasser le gros globe de cristal qui récompense la meilleure biathlète de la saison.