Près d'un an après son dernier succès en coupe du monde, le quintuple champion olympique a retrouvé la victoire sur le 20km d'Oestersund. La neige suédoise a aussi sacré l'équipe de France, qui truste les quatre premières places.

Biathlon : Martin Fourcade renoue avec la victoire dans une course historique

Martin Fourcade est de retour, et l'équipe France le suit. Pour son 2e rendez-vous après le week-end-dernier, le biathlète catalan, désormais installé dans le Vercors, n'avait plus remporté de coupe du monde depuis le 14 décembre 2018 et la poursuite d'Hochfilzen. Mercredi 4 décembre, 355 jours après, il a, à nouveau, dominé la concurrence sur le 20km d'Oestersund, en ne faisant notamment qu'une faute au tir.

Un quadruplé historique pour l'équipe de France

Le leader du biathlon français a entraîné dans son sillage l'ensemble de l'équipe de France, puisque Simon Desthieux (2e), Quentin Fillon-Maillet (3e) et Emilien Jacquelin (4e) le suivent au classement.