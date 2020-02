Biathlon - Mondiaux 2020 : l'argent pour Quentin Fillon-Maillet et le bronze pour Martin Fourcade en Sprint

Saint-Laurent-en-Grandvaux, France

Le biathlète jurassien Quentin Fillon-Maillet est devenu vice champion du monde en solo pour la première fois de sa carrière, ce samedi après-midi. En tête du classement provisoire durant une longue partie de la course, le Franc-Comtois (27 ans) a été devancé pour la victoire finale par le Russe Alexandr Leginov (suspendu 2 ans pour dopage entre 2014 et 2016) sur l'épreuve de Sprint masculin (10 km) des championnats du monde 2020 à Antholz-Anterselva (Italie). Magnifique 2e place malgré tout pour Quentin Fillon-Maillet, dont le palmarès affichait jusque-là "seulement" 2 médailles de bronze en individuel sur des mondiaux : c'était l'an dernier lors de l'édition suédoise d'Östersund.

Deux Français sur le podium aux mondiaux : une première historique

Et juste derrière le Jurassien, il y a - le quintuple champion olympique - Martin Fourcade sur la 3e marche du podium ce samedi ! Et ce doublé "argent - bronze", c'est une grande première historique pour le biathlon "bleu-blanc-rouge" qui n'avait jamais réussi à placer 2 Français sur le podium d'une course individuelle masculine en championnats du monde !

À retenir également la très belle 6e place d'Emilien Jacquelin. Simon Desthieux se classe 18e.

Encore mieux ce dimanche sur la Poursuite ?

Actuellement leader et 2e du classement général de la saison de coupe du monde, Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet commencent fort ces mondiaux 2020 en Italie. Et c'est pas fini... Ils sont idéalement placés pour s'offrir un nouveau doublé encore plus beau, un "vrai en or et argent", dès ce dimanche (16 février), sur la Poursuite masculine (12,5 km) programmée à 15h15.