Biathlon : nouveau podium pour Emilien Jacquelin

La série se poursuit pour Emilien Jacquelin. Le biathlète de Villard-de-Lans a terminé dimanche 3e de la poursuite d'Hochfilzen en Autriche, sur les trois dernières courses individuelles il est systématiquement monté sur la boite. Parti en deuxième position dimanche Emilien Jacquelin s'est montré agressif au tir pour tenter de refaire son retard sur le norvégien Johannes Boe, mais avec trois fautes il n'a pas réussit à inquiéter le leader du classement général de la coupe du Monde.

ⓘ Publicité

Le Villardien a aussi été devancé par un autre Norvégien, Strula Laegreid. Avec Johannes Boe, et Emilien Jacquelin ces trois là ne se quittent plus, ils étaient déjà ensemble sur le podium de la poursuite de Kontiolathi la semaine dernière, et encore sur celui du sprint à Hochfilzen vendredi. Logique donc de les retrouver aux trois premières places du classement général, Emilien Jacquelin étant pour le moment troisième.

Un sprint qui a confirmé la montée en puissance de Quentin Fillon-Maillet, en retrait depuis le début de la saison le double champion olympique Jurassien termine 4e, son meilleur résultat de l'hiver. De bonne augure avant que la coupe du Monde ne débarque en France, au Grand-Bornand (Haute-Savoie) la semaine prochaine.