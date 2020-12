Biathlon : premier podium français de l'hiver pour Anaïs Chevalier

Anaïs Chevalier n'a pas raté son retour. Déjà régulière sur les premières courses de biathlon le week-end dernier, la Dauphinoise a pris ce jeudi 3 décembre la deuxième place du sprint de Kontiolathi, en Finlande, encadrée par deux Suédoises, les sœurs Oeberg. Sans faute au tir, Anaïs Chevalier a aussi su faire partie des plus rapides sur les skis et décroche là le premier podium de l'hiver pour les équipes de France de biathlon.

Retour déjà réussi après la naissance de sa fille

Pour Anaïs Chevalier, c'est aussi un retour sur le podium presque deux ans après la poursuite d'Oberhof en janvier 2019. Entre temps, la jeune femme, originaire du massif de Belledonne, a fait une pause dans sa carrière pour donner naissance a une petite fille, Emie, en octobre 2019.

Absente toute la saison dernière Anaïs Chevalier ne voulait pas revenir pour faire des places anodines. "Je ne suis plus toute seule", expliquait-elle avant la reprise "je ne veux pas perdre de temps, si ça marche pas je préfère rentrer à la maison et passer du temps avec ma fille plutôt que de faire des courses moyennes et attendre que le temps passe dans une chambre d'hôtel". Son retour est d'ores et déjà réussi, et ce n'est peut-être pas fini puisqu'elle sera parfaitement placée pour la poursuite de dimanche (15h15).

L'équipe de France masculine a elle eu plus de difficultés ce jeudi : le meilleur tricolore, Fabien Claude, devant se contenter de la 11e place.