Biathlon : premier podium individuel de l'hiver pour Emilien Jacquelin, 3e de la poursuite à Kontiolahti

La saison de biathlon démarre plutôt bien pour Emilien Jacquelin. Lors de la première étape de la coupe du Monde, à Kontiolahti en Finlande, l'Isérois est allé chercher la 3e place lors de l'épreuve de poursuite ce dimanche 4 décembre, lui qui était parti 5e après le sprint de la veille.

Pour raccrocher le podium, Emilien Jacquelin a pu s'appuyer sur trois premiers tirs parfaits. Malheureusement, deux fautes dans le quatrième et dernier tir ne lui ont pas permis de disputer les deux plus hautes marches aux Norvégiens Johannes Boe et Sturla Laegreid. Il signe quand même le premier podium individuel français de la saison, après le relais du 1er décembre, où les Français ont là aussi décroché le bronze.