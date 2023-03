Biathlon : premier podium pour Éric Perrot à la mass start en Suède

Première mass start de sa carrière et premier podium en individuel pour le jeune Éric Perrot. Le skieur de Peisey-Vallandry se classe à la troisième place de la mass start d'Östersund en Suède, ce dimanche. Sous un grand soleil et avec peu de vent, le Français a réalisé une très belle course pour se hisser parmi les meilleurs de la journée. Une victoire prometteuse pour la suite d'un jeune qui concentre de nombreux espoirs pour le biathlon Français.

Un final à couper le souffle

Une arrivée magistrale, le doigt pointé vers la tribune et les Français présents pour le soutenir. Il s'est battu dans les derniers mètres pour essayer de gratter la deuxième place, sans succès. Un mano à mano impressionnant avec le Norvégien Johannes Dale. En haut du podium, c'est un autre Norvégien, Vetle Christiansen.

Pendant cette course, le biathlète Antonin Guigonnat a fait une chute, et il a été contraint d'abandonner car sa carabine était abîmée. Puis après la fin de la course, du haut de ses 21 ans, Éric Perrot a fait le tour du public avec un drapeau tricolore entre les mains et un grand sourire sur son visage.