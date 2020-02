Biathlon : Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade sur le podium du sprint des mondiaux

Sur la piste et le pas de tir d'Antholz en Italie ce samedi 15 février 2020, tout le monde attendait un premier match entre les équipes de France et de Norvège, deux armadas qui dominent la planète biathlon depuis le début de la saison. Mais c'est finalement le Russe Loginov qui a emporté la mise, grâce à un sans faute, ce qui ne manquera pas de poser question. Le biathlète de 28 ans a en effet été suspendu 2 ans pour dopage entre 2014 et 2016.

Quentin-Fillon Maillet en argent, Martin Fourcade en bronze

Derrière Loginov, les Français ont fait le travail. Avec une faute au tir, le Jurassien Quentin Fillon-Maillet, très en forme sur les skis prend la deuxième place (à six secondes), sa troisième médaille individuelle aux championnats du Monde après les deux en bronze l'an passé. Quentin Fillon-Maillet termine juste devant Martin Fourcade. Le quintuple champion olympique a réalisé un nouveau sans faute pour retrouver un podium mondial après une édition blanche en 2019.

Après les courses manquées du relais mixte et du sprint femme, l'équipe de France ouvre donc son compteur dans ces mondiaux 2020 et place donc deux hommes devant les frères norvégiens Tarje et Johannes Boe (quatrième et cinquième). Si l'on ajoute la sixième place du Villardien Emilien Jacquelin, et dans une moindre mesure la dix-huitième de Simon Desthieux, les bleus peuvent nourrir des ambitions sur la poursuite dimanche à partir de 15h15.

Les femmes elles s'élanceront à 13 heures, la première française, la franc-comtoise Célia Aymonier partira avec 50 secondes de retard sur la première la norvégienne Roeiseland