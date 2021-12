Biathlon : Quentin Fillon-Maillet survole la poursuite, Julia Simon deuxième au Grand-Bornand

Deux Français sur le podium ce samedi 18 décembre, pour cette étape de Coupe du monde de biathlon ! 4e à l'issue du sprint vendredi, Quentin Fillon-Maillet s'offre la victoire devant les 20 000 spectateurs présents au Grand-Bornand en Haute-Savoie. Dans une ambiance de folie, le Jurassien a réalisé la course parfaite, sans faute au tir et impérial sur les skis. Le biathlète devance le Russe Latypov et le Norvégien Christiansen.

Avec cinq fautes au tir, Emilien Jacquelin se classe 8e, Fabien Claude 14e, Simon Desthieux 17e, Antonin Guigonnat 23e. Avec cette victoire, Quentin Fillon-Maillet s'empare du dossard jaune de leader de la Coupe du monde de biathlon.

Julia Simon retrouve le sourire

Un peu plus tôt chez les filles, Julia Simon, des Saisies s'est adjugée une médaille avec la deuxième place de la poursuite dames, derrière la suédoise Elvira Oeberg et devant sa sœur aînée Hanna.

Avant l'ultime épreuve de la Mass Start ce dimanche, le clan tricolore totalise pour 3 médailles. La Mass Start dames commencera à 12 heures 45, 14 heures 45 pour les hommes.