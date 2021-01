Coupe du monde - Julia Simon et Émilien Jacquelin remportent avec panache le relais mixte simple d'Oberhof, en Allemagne.

Biathlon - Victoire de la Savoyarde Julia Simon et de l'Isérois Émilien Jacquelin dans le relais mixte simple

Magnifique victoire indiscutable. Le duo a frappé fort en battant la Suède et la Norvège (pourtant défendue par Tiril Eckoff et Johannes Boe). La championne des Saisies (Savoie) et son voisin Isérois ont parfaitement maîtrisé les débats, avec seulement trois pioches.

C'est la deuxième victoire française de la saison en coupe du monde de biathlon, après Quentin Fillon-Maillet en décembre en Autriche.