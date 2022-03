Brest. Les Albatros jouent à domicile pour leur 3e match de 1/4 de finale des play-off

Malgré les températures printanières et le soleil qui réchauffe les cœurs, c'est le moment d'aller sur la glace. Ce jeudi soir, les Albatros de Brest jouent à domicile contre Strasbourg. Les quelques 1 400 sièges ne sont pas encore remplis, alors rendez-vous sur le site du club. Il s'agit de leur troisième match de 1/4 de finale des play-off.

Les 1/4 de finale des play-off se jouent en plusieurs rencontres : il faut gagner 3 matches pour remporter le 1/4 de finale. Pour le moment il y a une victoire de chaque côté. Mais les deux premiers matches ont été joués à Strasbourg. Ce jeudi soir, c'est donc un affrontement à domicile. Et les brestois sont lucides, explique l'entraineur Claude Devèze "On a bien vu ce dont Strasbourg était capable. Notamment avec un très bon gardien. Après, nous aussi, pendant ces deux matches-là, on a dominé du point de vue des tirs. Il faut continuer dans ce même état d'esprit."

Pourtant, il reste encore un point à améliorer : "Dans le jeu, on a cette percussion. On a eu beaucoup de break, d'échappées ou de transversales. Mais il faut concrétiser nos occasions."

Un statut de favori à assumer

Les Albatros sont premiers de la saison régulière de D1, c'est la deuxième division nationale. Ils sont favoris pour ces 1/4 de finale. Alors ce statut est synonyme de sérénité, mais pas que : "La sérénité, on l'a après il faut faire attention, trop de confiance amène la nonchalance. Disons qu'on ne va pas le prendre comme une pression mais comme un challenge."

Surtout que les play-off, c'est un autre niveau que le championnat : "On passe à autre chose là. C'est aussi un autre arbitrage : ils laissent beaucoup plus jouer, il y a plus de contacts. Le hockey sur glace est un sport d'engagement donc c'est clair que l'on est partis sur une bataille."

Ce groupe a de l'expérience et ne panique pas - Claude Devèze

Mais les Albatros ont évidement les épaules pour ce genre de compétition : "Ce groupe a beaucoup d'expérience et il n'y a jamais de panique, peu importe les situations."

Un groupe qui mise sur le collectif

Claude Devèze peut aussi compter sur des joueurs qui jouent "collectif", ce qui compte beaucoup pour le coach : "Il y a une très bonne communication sur le banc et dans le vestiaire. On n'en parle pas souvent, mais c'est une priorité pour que tout le monde soit sur la même page. En play-off, il y a des joueurs qui sont marqués à la culotte comme on dit, et bien il y en a d'autres qui vont s'adapter et jouer différemment. D'ailleurs chaque année, des joueurs se font remarquer pendant ces play-off."

Mais là-dessus, le coach n'est pas inquiet : "J'ai des joueurs qui ont toujours mis l'équipe en avant et non leurs propres statistiques individuelles. C'est un collectif huilé sur la glace et aussi du point de vue psychologique."

Lors des trois dernières années, aucun premier de la saison régulière n'a remporté le championnat. Si les Albatros veulent inverser la tendance, ça passe part une victoire ce jeudi soir, à la maison.

Pratique :

• Les Albatros de Brest contre les Étoiles Noires de Strasbourg

• Jeudi 24 mars à 20 heures à la Rïnkla - Brest Patinoire

• Pour la billetterie rendez-vous sur https://www\.albatrosbrest\.com/Billets\-646\-0\-0\-0\.html