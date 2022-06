Brûleurs de Loups : on ne change pas une équipe qui gagne

"On a fait une belle saison, tant au niveau sportif qu'au niveau économique", a affirmé Jacques Reboh, le président du club de hockey grenoblois, les Brûleurs de Loups. Il faut dire que la saison 2021-2022 s'est achevée par un huitième titre de champion de France, après une victoire contre les Ducs d'Angers (4-1) lors de la finale de la Ligue Magnus. Des Grenoblois également qualifiés pour la Ligue des Champions, qui débutera en septembre. Seule ombre au tableau : la Coupe de France, où les Brûleurs de Loups ont été éliminés dès les huitièmes de finale face à Nice (4-3).

Peu de changement dans l'équipe

Conforté par ces belles performances, le manager de l'équipe, Jean-François Dufour, annonce "peu de changement", et des jeunes joueurs "qui progressent d'une année sur l'autre." A noter tout de même, deux départs chez les attaquants: Malo Ville et Jani Tuppurainen, qui viennent s'ajouter aux trois autres départs annoncés plus tôt dans la saison (Julien Baylacq, Christophe Tartari et Sébastien Bisaillon).

Pour le reste, les Brûleurs de Loups conservent leurs deux entraîneurs, Jyrki Aho et Ari-Pekka Siekkinen, son capitaine, Joël Champagne, et ses deux gardiens, Jakub Stepanek et Raphaël Garnier, ainsi que 12 autres joueurs (Damien Fleury, Sacha Treille, Aurélien Dair, Julien Munoz, Nicolas Deschamps, Adel Koudri, Maxim Lamarche, Pierre Crinon, Kyle Hardy, Lucien Onno, Janne Jalasvaara et Jere Rouhiainen).

Ligue Magnus : les Brûleurs de Loups deviennent champions de France en battant Angers (5-1) à Grenoble © Radio France - Antonin Kermen

Pour compléter l'équipe, les Brûleurs de Loups ont déjà recruté trois joueurs, et pas des inconnus : Alexandre Pascal, Timothé Quattone et Flavian Dair ont fait leurs armes à Grenoble, et déjà effectué quelques remplacements chez les hockeyeurs grenoblois. En particulier Flavian Dair, membre de l'équipe espoir, mais promu en équipe première lors des phases finales de la Ligue Magnus. " Il nous manque encore deux ou trois joueurs pour compléter, conclut Jean-François Dufour, et ce n'est pas exclu que l'on recrute d'autres joueurs plus tard dans la saison."

Objectif : Coupe de France et Ligue des Champions

En effet, une équipe plus large fait partie d'une nouvelle stratégie que les Brûleurs de Loups vont mettre en place pour cette saison. Ils espèrent ainsi faire une meilleure performance en Coupe de France. " On perd souvent la Coupe de France, car vers novembre-décembre, c'est une période creuse pour les joueurs. Ils sont essoufflés. On s'est vraiment posé beaucoup de questions par rapport à ces performances ces dernières saisons", développe le manager général. La solution : recruter des joueurs en plus, pour davantage de roulement dans l'équipe.

Les hockeyeurs grenoblois s'apprêtent également à affronter les Suédois de Götberg, les Allemands de Berlin et les Tchèques de Mountfield, lors de la phase de poules de la Ligue des Champions en septembre. Là encore, l'équipe nourrit quelques ambitions : " On sait qu'on ne part pas favori, mais on va essayer au moins de gagner nos matchs à domicile et si on pouvait gagner la poule, ce serait un exploit. Tout va se jouer sur la glace."

Sur la glace, justement, où l'équipe de direction prépare une nouvelle scénographie pour la patinoire Polesud : 12 projecteurs diffuseront des images avant match, pour trois minutes de spectacle.