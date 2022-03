"C'est vraiment fou", le varois Arthur Bauchet, triple médaillé aux Jeux paralympiques ne réalise pas encore

On s'arrête plus le roi Arthur ! Arthur Bauchet triple médaillé aux Jeux paralympiques de Pékin est sur un petit nuage. Il lui reste encore l'épreuve du slalom mais à 21 ans son palmarès est impressionnant, lui même reconnait qu'il a du mal à y croire.

Les Jeux paralympiques se terminent ce week-end à Pékin et il reste encore une épreuve à Arthur Bauchet, 21 ans, varois mais le jeune homme a déjà marqué cette édition 2022 avec ses trois médailles autour du cou : deux en or et une en bronze. Atteint de paraparésie spastique, une maladie génétique invisible on l'a vu affaibli dans l'aire d'arrivée à Pékin après sa descente jeudi 10 mars mais c'est un garçon toujours souriant et combatif qui a accordé un peu de son temps à France Bleu Provence depuis Pékin.

Question : Comment est-ce que ça va Arthur Bauchet, deux médailles d'or, une autre en bronze remportée hier, est ce que vous réalisez aujourd'hui ce que vous avez autour du cou?

Arthur Bauchet : Non, honnêtement, je ne réalise pas vraiment encore ce que je viens de faire là sur ces Jeux. C'est vraiment fou, mais je me dis que c'est bien que je ne réalise pas tout de suite parce qu'il me reste encore une course. Et puis après, j'aurai tout mon temps pour réaliser ces magnifiques jeux.

Vous commencez plutôt bien. On a beaucoup parlé, c'est vrai, de vos deux médailles d'or. Est-ce que celle d'hier (le bronze) n'a pas une saveur un peu particulière parce que on a vu ces images assez fortes…On vous a vu écroulé dans l'aire d'arrivée, allongé plusieurs minutes, sans doute épuisé par l'effort que vous venez d'accomplir.

Oui, c'est ça hier. Alors, comme je dis, ce n’est pas une médaille en or. Mais cette médaille en bronze vaut de l'or parce que je suis vraiment allé la chercher. Je me suis poussé. J'ai vraiment repoussé mes limites sur celles-ci et je suis allé au-delà de ce que je pensais, au-delà de mes capacités physiques. C'est pour ça que en bas, j'ai eu une crise, une crise de ma maladie pendant un an, pendant près d'une demi-heure. J'ai d'ailleurs fait le podium provisoire sur un fauteuil roulant, entouré par deux médecins. Donc, c'était assez fou et c'est pour ça que je suis très fier quand même de la ramener à la maison.

Et ce qui est assez aussi surprenant chez vous, c'est que quand on vous voit comme ça, Artur Bauchet ne se rend pas compte de votre handicap. Vous êtes atteint de paraparésie spastique, une maladie génétique invisible, clairement. Qu'est-ce qu'elle provoque chez vous?

Oui, c'est ça quand on ne me connait pas on peut croire que je suis valide. En fait je marche la plupart du temps en béquilles. En dessous des genoux je ne contrôle plus mon réseau nerveux. Donc, c'est vraiment là où je suis le plus atteint. Après ça remonte jusqu'au bassin et en fait, ça provoque des douleurs type un peu crampes et de la spasticité, c'est à dire des mouvements involontaires dans les jambes. Et c'est pour ça que hier, j'ai eu des grosses crises où mes tous mes muscles se contractaient, je n’arrivais pas à les contrôler. Ce n’est pas très sympa quand des muscles comme le quadriceps ou les mollets se contractent sans qu'on sans qu'on puisse rien faire.

Et ça veut dire aussi que pour vous descendre une piste de ski, c'est un énorme effort physique.

Oui, c'est ça exactement. Surtout que là, c'est quand même des pistes exigeantes, on est sur les mêmes pistes que les valides, donc des vraies pistes olympiques et la neige est très exigeante aussi. Mais bon, c'est ce qu'on aime dans le sport de haut niveau. On aime, on aime se dépasser.

C'est aussi quelque part ce qui vous soulage le ski ? Vous avez commencé à l'âge de 5 ans alors que vous êtes né dans le Var. Ce n'était pas forcément évident de devenir un skieur professionnel ?

Non, c'est sûr. Je suis né à Saint-Tropez, j'ai vécu 15 ans à Grimaud, j'ai grandi là-bas et c'est ma maman qui était pas mal au ski. Elle adorait ça, elle l'a fait découvrir à toute la famille. On a tous accroché et on a fini pendant près de dix ans par monter tous les week-ends à Serre-Chevalier. Donc on partait de Grimaud le vendredi soir après l'école, et on rentrait le dimanche soir après le ski. Donc c'était fou et c'est sûr que ça m'a vraiment donné ce goût, cet amour du ski. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. C'est plus que ma passion. Maintenant, c'est mon métier et c'est le meilleur métier du monde.

En tout cas, trois médailles. Donc déjà, on l'a dit, vous avez encore une autre médaille possible en slalom, votre discipline en plus de prédilection, vous êtes en forme ou avec tout ce que vous avez fait déjà, ça va aller.

Oui, c'est ça. C'est ma meilleure. Ma meilleure chance, on va dire qui arrive à la fin, alors après, ça va être difficile physiquement. Je me suis déjà surpassé sur sur le super, sur le géant. Là, je vais devoir encore plus me surpasser. Mais bon, c'est le dernier jour, donc il faudra tout donner. Même si après vous vous ramasser à la petite cuillère, c'est pas grave. Au moins, j'aurai tout donné sur le slalom.

