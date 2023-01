"C'était la gagne ou l'hôpital", Clément Noël, après sa victoire sur le slalom de Coupe du monde de ski alpin

Toujours aussi naturel et spontané, mais surtout soulagé. Clément Noël a reconnu que sa victoire, mardi soir, sur le slalom de Schaldming, en Autriche, lui a fait "beaucoup de bien". Lui qui était en peine depuis le début de la saison de ski. "Déjà, de passer la ligne avec beaucoup d'avance, ça soulage un peu ! Là, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien" a-t-il déclaré juste après sa victoire. "C'est une grosse classique, que je n'avais pas encore gagnée. En plus, j'avais dit à mes potes "vous allez voir, à Schaldming, je vais lâcher, j'en ai marre de faire 7e ou 8e". Je leur avais dit, un peu dans le style, 'Bon vous allez voir, c'est la gagne ou l'hôpital' " rigole le natif des Vosges, qui s'entraîne à Val d'Isère. Depuis le début de la Coupe du monde de ski, après une bonne 3e place à Garmisch, en Allemagne, Clément Noël avait enchaîné une sortie à Adelboden, en Suisse, puis une 6e place à Wengen, en Suisse, mi-janvier et une 8e place à Kitzbühel, dimanche dernier.

Mardi, le Français s'est fait peur. Il n'a pas bien commencé son épreuve et a terminé seulement 7e du premier tracé à 77/100 du leader Henrik Kristoffersen. "Après la première manche, j'étais déçu" raconte-t-il. "Je leur dit ça [à ses amis NDLR] et je refais la même chose à skier un peu contrôlé. C'était des erreurs techniques plutôt que de l'envie" analyse-t-il. Mais Clément Noël a su renverser la situation, à l'image de son titre olympique acquis l'hiver dernier à Pékin (6e en première manche) . "En deuxième manche, je pense que j'ai réussi un peu plus à mettre les choses dans le bon ordre. À être dans le combat, à être dans l'instant, dans le naturel, donc pas trop réfléchir. Donc oui, ça fait plaisir !" reconnaît-il.

Grâce à une deuxième manche solide, mais imparfaite, et aux erreurs de quelques concurrents, le Français a finalement décroché la 10e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la première sur le circuit depuis décembre 2021. Une victoire qui met fin à une période de doutes personnels à quelques jours des Championnats du monde de Courchevel/Méribel , qui débutent le 6 février prochain.