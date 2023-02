"Ça fait chier" : la déception du Vosgien Fabien Claude, 37ème de l'individuel aux Mondiaux de biathlon

Dans une épreuve où chaque faute au tir coûte une minute de pénalité au biathlète, manquer 4 fois la cible est fatal. C'est malheureusement ce qui est arrivé ce mardi au Vosgien Fabien Claude sur l'individuel des Mondiaux de biathlon. Sur la piste d'Oberhof, en Allemagne, le Bassurois termine loin du grand vainqueur du jour, le Norvégien Johannes Boe, encore une fois intouchable.

De la déception

"Sans doute pas assez agressif, ça fait chier", commente, déçu, le Vosgien à l'issue de la course. "C'est encore une occasion de bouffée. On a beau se dire qu'il en reste, mais il y en a de moins en moins. A chaque départ, on est à 100%, je me dis qu'en faisant les choses parfaitement, je peux aller chercher un titre de champion du monde. Mais retour à la réalité, ce n'est toujours pas ça quoi", ajoute-t-il, alors que son grand frère, Florent Claude, termine lui 27ème avec une faute, lui qui porte les couleurs de la Belgique.

Fabien Claude a encore quelques opportunités pour terminer cette semaine allemande de la meilleure des manières. D'abord le relais homme qui se disputera ce samedi à 11h45. Avant la mass-start de clôture ce dimanche à 12h30.

