Championnat du monde de ski : il neige trop à Cortina d'Ampezzo, le combiné dames est annulé

Le combiné dames, la première course au programme aujourd’hui aux Mondiaux de ski alpin de Cortina d'Ampezzo, est annulé à cause des chutes de neige persistantes sur la station des Dolomites. Un mélange de pluie, de neige et de brouillard règne sur Cortina depuis hier avec des températures légèrement positives.

La Fédération internationale de ski (FIS) donnera dans la journée plus d'informations sur une reprogrammation. Hier les organisateurs avaient déjà anticipé ces conditions en inversant le programme avec le slalom le matin et le super-G l'après-midi.

Il va falloir trouver une place dans le programme très serré. Demain les super-G hommes et femmes sont déjà programmés, et mercredi le combiné hommes, jour où les prévisions météo sont très mauvaises.